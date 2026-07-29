В Греции перехватили каннабис на 2 млн евро в грузовике из Италии

Греческие пограничники выявили попытку контрабанды 92 кг каннабиса при досмотре грузовика, следовавшего из Италии.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Греческие службы в порту Игуменица во время досмотра полуприцепа, прибывшего на пароме из Италии, обнаружили 82 подозрительных пакета. Внутри оказался каннабис общим весом 92,5 кг. Кроме того, были найдены флаконы с метадоном.

Изъятые наркотические средства стоят на черном рынке около 2 млн евро.

В связи с находкой задержали 54-летнего гражданина Греции.

В рамках дальнейшего расследования будут выяснять запланированный маршрут грузовика и возможных сообщников, причастных к контрабанде.

Тем временем в порту ирландской столицы Дублина изъяли каннабис и кокаин на сумму почти 2 млн евро.

В Польше изъяли более 900 кг каннабиса, спрятанного в картонных коробках с одеждой, импортированной из Канады.