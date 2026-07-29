В Греции перехватили каннабис на 2 млн евро в грузовике из Италии
Новости — Среда, 29 июля 2026, 15:36 —
Греческие пограничники выявили попытку контрабанды 92 кг каннабиса при досмотре грузовика, следовавшего из Италии.
Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".
Греческие службы в порту Игуменица во время досмотра полуприцепа, прибывшего на пароме из Италии, обнаружили 82 подозрительных пакета. Внутри оказался каннабис общим весом 92,5 кг. Кроме того, были найдены флаконы с метадоном.
Изъятые наркотические средства стоят на черном рынке около 2 млн евро.
В связи с находкой задержали 54-летнего гражданина Греции.
В рамках дальнейшего расследования будут выяснять запланированный маршрут грузовика и возможных сообщников, причастных к контрабанде.
Тем временем в порту ирландской столицы Дублина изъяли каннабис и кокаин на сумму почти 2 млн евро.
В Польше изъяли более 900 кг каннабиса, спрятанного в картонных коробках с одеждой, импортированной из Канады.