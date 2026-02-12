США хотят создать "НАТО 3.0", который не будет "основан на зависимости"

Совместная работа Европы и Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса должна создать так называемый "НАТО 3.0" – новую версию Альянса, которая базировалась бы на партнерстве, а не на зависимости.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колби перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО 12 февраля.



Соединенные Штаты хотят видеть НАТО, котоый базируется на партнерстве вместо зависимости.



"В 2025 году благодаря лидерству президента (США Дональда Трампа) и лидерству генсека (НАТО Марка Рютте) произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО", – рассказал Колби.



Он сказал, что в определенном смысле этот процесс "является настоящим возвращением к "НАТО 1.0" – серьезному Альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании. "В этом году у нас есть хорошее послание: пришло время выступать вместе, быть прагматичными, сосредоточиться на том виде гибкого реализма, на котором основываются и который реально демонстрируют Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны США", – подчеркнул заместитель главы Пентагона.



"У нас есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но преобразование НАТО в своего рода "НАТО 3.0", основанное на партнерстве, а не на зависимости, и является настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначался изначально", – добавил Элбридж Колби.

Как известно, в четверг, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит встреча министров обороны Альянса, Совет Украина-НАТО и заседание в формате "Рамштайн".

Как сообщала "Европейская правда", накануне генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны НАТО.

В свою очередь, глава МИД сожалеет, что Пит Хегсет не поехал в Брюссель.

Посол Украины при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли Украине в закупке оружия в США.