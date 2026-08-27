Польша готова наладить совместное производство Patriot с Украиной

Польша обладает производственными мощностями и готова начать производство на своей территории ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, а также готова к сотрудничеству с Украиной в этом направлении.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский 27 августа на полях заседания Североатлантического совета НАТО с участием заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.

Польша может рассмотреть вопрос о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot вместе с Украиной.

"Польша является одной из стран, которые заявили о способности и готовности производить PAC-3 в Польше… Мы рассматриваем производство средств поражения PAC-3 в Европе как нечто важное, укрепляющее европейскую безопасность", – заявил Залевский.

Он добавил, что развертывание производства перехватчиков PAC-3 для систем Patriot за пределами США важно также для Соединенных Штатов, поскольку в промышленной сфере существует достаточно очевидный дефицит производственных мощностей.

"Мы не хотим конкурировать ни с украинцами, ни с немцами, ни с кем-либо еще. Поэтому если бы было возможно наладить определенную форму сотрудничества между компаниями, между странами – это хорошо", – подчеркнул польский министр, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

Он добавил, что это производство "безусловно, должно поддерживать не только НАТО, но и Украину, возможно, прежде всего Украину, в первую очередь".

"Важно, что у нас есть собственные мощности, у нас есть компетенции, и мы хотели бы присоединиться к этому производству. И если окажется, что это будет совместно с украинцами, или с немцами, или с украинцами и немцами – это хорошо. Потому что мы не хотим конкурировать, мы хотим укрепить нашу безопасность", – подчеркнул Павел Залевский.

По его словам, Польша в настоящее время находится в тесном контакте с производителем Patriot – компанией Lockheed Martin – и американской администрацией по этому вопросу.

"Мы ожидаем, с одной стороны, производственных решений, а с другой – политических решений", – добавил польский чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", несколько месяцев назад Польша передала Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot. Премьер-министр Дональд Туск тогда сообщил, что речь шла о пяти ракетах.

Позже, после инцидента с падением российской ракеты в Польше, Туск объявил, что в ближайшее время Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

13 августа заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что решение о передаче Украине дополнительных ракет для системы Patriot уже готовится.