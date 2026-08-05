СМИ: США за месяцы войны с Ираном израсходовали 80% перехватчиков к системе THAAD

На данный момент Соединенные Штаты израсходовали около 80% имеющихся запасов для ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленных анонимных собеседников.

По словам источников, США за месяцы военной кампании против Ирана израсходовали около 80% ракет-перехватчиков для системы ПВО THAAD и половину перехватчиков для системы Patriot.

Ранее аналогичную информацию, однако с другими цифрами, опубликовало агентство Reuters.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, на начало кампании у США было примерно 2 200 ракет для системы "Патриот" и 452 – для THAAD.

Кроме того, по словам одного из собеседников, были израсходованы "почти все" высокоточные дальнобойные средства поражения "земля-воздух".

Военные якобы поднимали этот вопрос перед тем, как президент Дональд Трамп на прошлой неделе принял решение отменить новые удары по Ирану.

Союзники США на Ближнем Востоке также начали выражать обеспокоенность тем, как дефицит перехватчиков для систем ПВО повлияет на их способность отражать удары Ирана, если Трамп пойдет на очередную эскалацию и Тегеран начнет ответные удары по объектам на их территории.

Недавно армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до $58,6 млрд на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Также сообщалось, что в июле администрация Трампа обратилась к Конгрессу с запросом на выделение $87,6 млрд на "неотложные нужды", преимущественно – на расходы, связанные с кампанией против Ирана.

Тогда посол США в ООН Майк Волц заверил, что Соединённые Штаты "имеют всё необходимое" для ведения военной кампании против Ирана, несмотря на сообщения о нехватке определённых видов вооружений.