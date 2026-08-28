Сибига поблагодарил четыре страны ЕС за инициативу по замороженным активам РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил глав МИД Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их письмо в Европейскую комиссию относительно использования замороженных российских активов в интересах Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига написал в социальной сети Х.

По словам министра, Россия отказывается прекратить войну и, напротив, усиливает террор. Украине же необходимо покрыть дефицит, связанный с ростом расходов на оборону и затрат на восстановление.

"Использовать российские активы, а не только деньги европейских налогоплательщиков, для покрытия дополнительных расходов на защиту Украины и остальной Европы от российской угрозы – это справедливо и логично. Эта дискуссия должна быть рациональной, а не эмоциональной", – отметил Сибига.

Он выразил уверенность, что благодаря профессиональному обсуждению и анализу эксперты смогут разработать реалистичные решения, соответствующие европейским нормам, международному праву и принципу верховенства права, а риски можно будет коллективно минимизировать и распределить равномерно, не возлагая несправедливого бремени на отдельные государства-члены.

"Я с нетерпением жду наших обсуждений с коллегами из ЕС на следующей неделе, чтобы рассмотреть пути дальнейших действий", – добавил Сибига.

Накануне издание FT сообщило, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется одна с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.

В свою очередь Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.