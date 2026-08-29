Исландия на референдуме определяет своё будущее в отношении членства в ЕС

В субботу жители Исландии отправились на избирательные участки, чтобы в ходе референдума решить, следует ли возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает dpa, передаёт "Европейская правда".

О проведении голосования было объявлено в марте после того, как действующее правительство объявило о референдуме по возобновлению переговоров о вступлении после своей победы на выборах 2024 года.

Исландия уже подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса, который сильно ударил по стране. Однако переговоры о вступлении были приостановлены в 2013 году тогдашним евроскептическим правительством.

Исландия, скандинавская страна с населением чуть менее 400 тысяч человек и член НАТО, сталкивается с растущим давлением в пользу укрепления связей с европейским континентом.

Своё влияние на этот сдвиг оказали сомнения в приверженности США обеспечению безопасности Европы и Исландии, рост геополитического соперничества в Арктике, а также угрозы Вашингтона взять под контроль Гренландию.

В настоящее время Рейкьявик уже тесно сотрудничает с Брюсселем в рамках Европейского экономического пространства (ЕЭП) и участвует в Шенгенской зоне безвизового передвижения.

Остается открытым вопрос, решат ли исландцы возобновить переговоры о вступлении в ЕС, поскольку опросы показывают, что страна разделилась фактически поровну.

Одним из основных камней преткновения в дискуссии о возможном вступлении в ЕС является рыболовство и контроль над прибыльными рыболовными участками, что является ключевым экономическим фактором для Исландии.

Если Исландия согласится возобновить переговоры, страну ждут многолетние переговоры с Европейской комиссией по оценке соответствия Рейкьявика законодательству и стандартам ЕС.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет укрепить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

Читайте также о том,почему исландцам стоит согласиться на возобновление процесса вступления в ЕС.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от Трампа: почему Исландия может возобновить движение к членству в ЕС и что этому будет мешать.