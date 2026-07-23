Между Мадридом и Барселоной вновь приостановили движение скоростного поезда из-за пожара

23 июля в Испании из-за пожара приостановили движение на скоростной железнодорожной ветке между Мадридом и Барселоной.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Днём в четверг оператор Adif сообщил, что из-за пожара пришлось приостановить железнодорожное движение на участке между Мехорада-дель-Кампо и Алькала-де-Энарес из-за пожара вблизи путей. Это повлияло, в частности, на скоростные экспрессы между Мадридом и Барселоной. Поезда направили в объезд.

Менее чем через два часа сообщили, что угроза устранена и движение на участке возобновляется.

✅ Incidencia solucionada. Se restablece la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que tiende a normalizarse de manera gradual. https://t.co/SfuWNRCYnZ – INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2026

На территории страны в настоящее время продолжается ряд лесных пожаров. Самый масштабный из них, к северу от Мадрида, опустошил более 30 гектаров территории.

Из-за крупного пожара на юго-западе Франции эвакуировали около 20 тысяч человек.