Фицо заявил о готовности помочь Венгрии в борьбе с энергетическим кризисом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Венгрией на фоне сложной энергетической ситуации, связанной с постепенным приостановлением работы единственной атомной электростанции "Пакш".

Об этом Фицо написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Словацкий премьер заявил, что "очень внимательно" следит за энергетическим кризисом в Венгрии и готов помочь в его преодолении.

"Вероятность остановки всей атомной электростанции "Пакш-1" из-за нехватки воды из Дуная для охлаждения поставит Венгрию в беспрецедентную кризисную энергетическую ситуацию", – отметил Фицо.

Он сообщил, что провел переговоры с вице-премьер-министром и министром экономики Денисой Саковой, а также с генеральным директором и председателем правления компании "Словацкие электростанции" Браниславом Стричком.

Премьер отметил, что словацкие атомные электростанции в Моховцах и Ясловских Богуницах, "учитывая иное техническое решение по охлаждению реакторов, не подвергаются никакой кризисной ситуации и работают в запланированном объеме".

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что работа единственной в стране атомной электростанции "Пакш" будет полностью остановлена в воскресенье, 2 августа, из-за резкого падения уровня воды в Дунае.

Ранее Мадьяр заявлял, что полная остановка работы всех реакторов АЭС может произойти 4 или 5 августа.

30 июля венгерский премьер предупредил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Мадьяр призвал крупных потребителей, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.