СМИ: глава ЦРУ предлагал провести саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время своей секретной поездки в Москву якобы предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

По словам собеседников, визит Ретклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина сделать шаг в направлении возобновления переговоров о завершении войны при посредничестве США.

В пятницу, 28 августа, как отмечается, американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Ретклиффа в Москве и предложении о проведении трехсторонней встречи.

По словам собеседников, чиновники сообщили Зеленскому, что Ретклифф также обсудил в Москве возможность возобновления мирных переговоров.

28 августа Зеленский поблагодарил американскую сторону за необходимую "тональность разговора с Россией". Американский президент Дональд Трамп после визита Ретклиффа выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву "возможно, что-то выйдет".

А СМИ писали, что Ретклифф во время тайного визита в Москву якобы поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.

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