Турция призывает РФ и Украину обеспечить безопасность в Черном море после атаки дронов

Во вторник Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьезные ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море, несмотря на "все наши предупреждения", добавив, что внимательно следит за состоянием своих граждан.

Как сообщает Hurriyet Daily News, грузовое судно, следовавшее в Турцию, подверглось удару беспилотника у побережья Черного моря в России; все 22 члена экипажа были эвакуированы, а трое, вероятно, получили серьезные травмы.

Как сообщило Генеральное управление морских дел Турции, в состав экипажа входили 13 граждан Турции.

По предварительным оценкам, повреждения получили жилая часть судна и нос, а на борту вспыхнул пожар.

Управление не назвало, кто несет ответственность за нападение.

Отметим, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области в Турцию; в результате атаки вспыхнул пожар.

В декабре 2025 года МИД Турции выразил обеспокоенность после атаки на судно турецкой компании, которое было повреждено в украинском порту Черноморск.

Тогда Министерство иностранных дел Турции вызвало представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Чёрном море.