В Греции продолжаются масштабные лесные пожары: 500 пожарных работают к западу от Афин

Вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было отдано распоряжение об эвакуации людей из индустриального парка и нескольких деревень, в то время как сотни пожарных уже третий день подряд пытаются обуздать масштабный лесной пожар, уничтоживший тысячи гектаров леса и десятки домов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По подозрению в причастности к инциденту на ветровой электростанции, из инфраструктуры которой, как считается, и началось возгорание, задержаны два человека. Им предъявлены уголовные обвинения.

Сильный ветер продолжает затруднять тушение пожара. В то же время власти находятся в состоянии повышенной готовности из-за угрозы новых возгораний в регионе Больших Афин, где вместе с островом Эвия в воскресенье был объявлен 4-й из 5 уровней опасности лесных пожаров.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает "чрезвычайно сложные дни с экстремальными погодными условиями", и пообещал государственную поддержку людям, чьи дома были разрушены или повреждены.

Пожар, вспыхнувший в пятницу в Айос-Василиосе и охвативший в субботу восточную часть Порто-Гермено, прибрежного городка в Коринфском заливе примерно в 70 километрах к западу от Афин, в воскресенье двигался в направлении Мегары. Около 500 пожарных при поддержке 134 пожарных машин пытаются сдержать её распространение.

В воскресенье было отдано распоряжение об эвакуации людей из промышленного парка Мегары, а также из шести населенных пунктов.

В Порто-Гермено было разрушено или повреждено около 200 домов, а также выгорело около 10 тысяч гектаров лесов и кустарников.

С рассветом к операции присоединились восемь самолетов пожарной авиации, хотя их работу затруднял ветер, скорость которого превышала 100 километров в час. Каждый из них прибыл из Франции и Румынии.

Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в непреднамеренном возникновении масштабного пожара к западу от Афин. Считается, что пожар вспыхнул из-за искр от кабелей, соединяющих ветровую электростанцию с основной энергосетью. Оба мужчины участвовали в строительстве станции, им предъявлены уголовные обвинения.

В нескольких других уголках Греции бушуют менее масштабные пожары.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожары на Крите угрожают населенным пунктам и туристическим курортам.

Двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своем автомобиле во время пожара на Крите.