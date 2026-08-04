Мадьяр: Венгрия может избежать полной остановки своей АЭС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС "Пакш" была "в нескольких миллиметрах" от полной остановки, но уровень воды в Дунае немного поднялся.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр сообщил, что во вторник отправится на АЭС "Пакш".

"Мы были в нескольких миллиметрах от полной остановки АЭС "Пакш", но затем уровень воды перестал снижаться, а к утру он поднялся на 1,5 сантиметра. Последняя турбина пока работает в безопасном режиме. Отправляюсь в "Пакш", – написал премьер-министр.

Об остановке АЭС "Пакш" ведутся дискуссии уже несколько дней подряд; это необходимо из-за низкого уровня воды в Дунае и высокой температуры воды.

В понедельник Антал Ковач, руководитель отдела коммуникаций компании MVM Paksi Atomerőmű Zrt., заявил, что остановка АЭС "Пакш" не означает повышения рисков для безопасности. Остановка и повторный запуск энергоблоков являются рутинной задачей для персонала АЭС; этот процесс осуществляется ежегодно во время планового ежегодного технического обслуживания и за всю историю АЭС проводился примерно 160 раз.

Румыния и Венгрия столкнулись с угрозой остановки своих АЭС и дефицита электроэнергии из-за крайне низкого уровня воды в Дунае.

В понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у Чернаводской атомной электростанции в Румынии. Крупные промышленные предприятия призвали ограничить энергопотребление.