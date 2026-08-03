Молдова вводит меры по экономии электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра

Из-за низкого уровня воды в Днестре в Молдове вводят меры по экономии электроэнергии и воды.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Национальная комиссия по управлению кризисами под председательством премьер-министра Молдовы 3 августа одобрила меры "для обеспечения энергетической безопасности и защиты водных ресурсов".

В частности, в пиковые вечерние часы с 18:00 до 22:00 Молдова будет приостанавливать коммерческий экспорт электроэнергии. Компания Energocom должна заключить контракты на возможные варианты закупки энергии в Румынии, Украине и на других доступных рынках.

В общественных и коммерческих помещениях внутреннее освещение должно быть сокращено как минимум на 30%. С 18:00 вечера до 6:00 утра в населенных пунктах должны отключаться фонтаны, витрины, декоративная, архитектурная и рекламная подсветка.

Жителям высотных зданий рекомендуется избегать пользования лифтами в пиковые утренние и вечерние часы – чтобы не застрять в случае экстренного отключения электроэнергии.

В целях экономии воды вводятся ограничения на её использование для мытья улиц, тротуаров и наполнения бассейнов. Забор воды из Днестра для орошения сельскохозяйственных участков будет разрешён только с 21:00 до 06:00 с приоритетом для садов. В местностях вокруг участков Днестра, где уровень воды критически низкий, могут локально действовать более жесткие ограничения.

Промышленные предприятия, не относящиеся к фармацевтической и продовольственной отраслям, должны будут сократить потребление воды минимум на 20%.

Ранее в Молдове заявили, что Украина готова помочь в случае чрезвычайной ситуации на Днестре.

Румыния и Венгрия столкнулись с угрозой остановки своих АЭС и дефицита электроэнергии из-за крайне низкого уровня воды на Дунае.

В понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у Чернаводской атомной электростанции в Румынии. Крупные промышленные предприятия призвали ограничить энергопотребление.