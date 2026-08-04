Писториус подтвердил поставку Украине новейших гаубиц RCH-155

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новейшую немецкую колесную гаубицу RCH-155 высоко ценят в Украине.

Об этом он сказал во время визита на завод компании KNDS в Касселе, передает Bild, пишет "Европейская правда".

Писториус заявил, что первая машина этого типа отправилась в Украину еще около двух лет назад.

"Именно здесь, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад была размещена первая колесная гаубица, которая попала в Украину", – сказал он.

Как отмечается, ранее официально подтверждались лишь учения украинских военнослужащих на этих артиллерийских системах на территории Германии, тогда как факт их фактического нахождения в зоне боевых действий оставался неразглашенным. На данный момент неизвестно, применялись ли эти гаубицы непосредственно в реальных боях.

Самоходная артиллерийская установка RCH-155 считается одной из самых современных в мире.

Ее главная особенность заключается в способности вести огонь во время движения, что делает ее значительно менее уязвимой для вражеской контрбатарейной борьбы и беспилотников. Она способна производить до девяти выстрелов в минуту на расстояние свыше 50 км, разгоняется на дороге до 100 км/ч и обслуживается экипажем всего из двух человек благодаря полностью автоматизированной башне.

Еще в 2024 году стало известно, что франко-немецкий оружейный концерн KNDS заключил с Украиной соглашение о поставке 54 гаубиц RCH-155.

Недавно Украина и Германия в кулуарах саммита НАТО подписали соглашение о реализации проекта по совместному производству беспилотных летательных аппаратов BARS.