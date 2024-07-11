CNN: США и Германия сорвали планы России убить гендиректора производителя оружия Rheinmetall

США и Германия предотвратили российские планы убить генерального директора производителя оружия Rheinmetall, поставляющего вооружение в Украину.

Об этом сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Американская разведка обнаружила в начале этого года, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на пятерых американских и западных чиновников, знакомых с делом.

По словам этих источников, покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Армина Паппергера был наиболее подготовленным.

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Когда американцы узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

В ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокое беспокойство в России.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии. Но пресс-секретарь совета Эдриэнн Уотсон отметила: "Усиление подрывной кампании России – это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и чему уделяем особое внимание в течение последних нескольких месяцев".

Напомним, ранее сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.