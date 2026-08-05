Премьер Британии изучает возможность расследования в отношении действий Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем изучает возможность проведения расследования в отношении действий покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщила BBC министр по защите прав потерпевших Алекс Дэвис-Джонс, пишет "Европейская правда".

Дэвис-Джонс отметила, что премьер-министр согласился встретиться с жертвами Эпштейна.

"Он встретится с этими жертвами и изучает возможные варианты; теперь, как премьер-министр, он имеет доступ ко всей информации, чтобы определить, какие меры мы можем принять", – сказала британская министр.

Также у министра спросили, каких заверений или гарантий она требовала от Бернема в отношении тех, кто пережил насилие, когда он вновь назначил её в правительство.

"У меня были такие беседы с премьер-министром ещё до того, как он вступил в должность. Он согласился встретиться с жертвами Эпштейна. Он заверил меня, что встретится с ними теперь, когда он стал премьер-министром, и будет сотрудничать с нами, чтобы рассмотреть вопрос о системных изменениях во всей системе в интересах всех жертв", – добавила Дэвис-Джонс.

Стоит отметить, что в Великобритании неоднократно разгорались скандалы на фоне дела Эпштейна. В частности, один из скандалов касался назначения экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона на эту должность, несмотря на его связи с Эпштейном.

Кроме того, резонанс вызвала история бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, в отношении которого ведется расследование в связи с возможными сексуальными преступлениями.

Подробнее о скандале в королевской семье Великобритании читайте в материале "Европейской правды": Тюрьма для "принца": какие последствия для Великобритании и монархии будет иметь арест брата короля.