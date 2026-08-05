Прем’єр Британії вивчає можливість розслідування щодо дій Епштейна

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вивчає можливість проведення розслідування щодо дій покійного засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це сказала BBC міністерка з питань захисту прав потерпілих Алекс Девіс-Джонс, пише "Європейська правда".

Девіс-Джонс зазначила, що прем’єр-міністр погодився зустрітися з жертвами Епштейна.

"Він зустрінеться з цими жертвами і вивчає можливі варіанти; тепер, як прем’єр-міністр, він має доступ до всієї інформації, щоб визначити, які заходи ми можемо вжити", – сказала британська міністерка.

Також у міністерки запитали, яких запевнень або гарантій вона вимагала від Бернема щодо тих, хто пережив насильство, коли він знову призначив її до уряду.

"Я мала такі розмови з прем’єр-міністром ще до того, як він обійняв посаду. Він погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він запевнив мене, що зустрінеться з ними тепер, коли він став прем’єр-міністром, і буде співпрацювати з нами, щоб розглянути питання системних змін у всій системі на користь усіх жертв", – додала Девіс-Джонс.

Варто зазначити, що в Британії неодноразово спалахували скандали на тлі справи Епштейна. Зокрема один зі скандалів стосувався призначення експосла Британії у США Пітера Мендельсона на посаду, попри його зв’язки із Епштейном.

Окрім цього, резонансу й набула історія експринца Ендрю Маунтбеттена-Вінздора щодо якого проводять розслідування у зв’язку з можливими сексуальними злочинами.

Більше про скандал в королівській родині Британії читайте в матеріалі "Європейської правди": В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля.