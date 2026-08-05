"Голос Америки" возобновит вещание на украинском языке

Руководство "Голоса Америки" приняло решение возобновить вещание на украинском языке и вернуть часть сотрудников украинской редакции к работе.

Об этом сообщил в Facebook руководитель украинской службы "Голоса Америки" Руслан Петричка, передает "Европейская правда".

По его словам, возобновление работы украинской службы подтверждает стратегическую важность вещания на украинском языке для выполнения миссии "Голоса Америки" и интересов США.

"Это очень важное решение! Особенно сейчас, когда Россия ежедневно цинично обстреливает Киев и другие украинские города, убивает мирных жителей и продолжает масштабные кампании пропаганды и дезинформации против Украины", – написал Петричка.

"Мои коллеги уже готовятся к возобновлению эфиров на следующей неделе. Надеюсь, что вскоре к работе вернутся еще больше сотрудников нашей службы. Сегодняшние изменения – действительно хорошие новости", – добавил он.

Руслан Петричка сообщил, что номинально остается руководителем украинской службы "Голоса Америки", однако до сих пор находится в административном отпуске, поэтому не может комментировать детали возобновления вещания.

Сеть "ГА" практически не работала с 15 марта 2025 года – после подписания Трампом указа о её полной ликвидации. Сотрудники подали иск, но суд отказался вмешиваться.

Трамп заявил, что вещательная сеть является "антитрамповской", и назвал её "Голосом радикальной Америки". Её сотрудники заявляли, что они соблюдают своё обязательство сообщать новости без предвзятости.

В июне прошлого года администрация Трампа разослала уведомления о сокращении более чем 600 сотрудникам "Голоса Америки".

Однако в марте этого года федеральный судья постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно отменить своё решение, которое привело к увольнению сотрудников "Голоса Америки".