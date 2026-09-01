СМИ: министр армии США подал в отставку из-за конфликта с Хегсетом

Министр армии США Дэн Дрисколл якобы подал заявление об отставке в связи с конфликтом с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом со ссылкой на источники сообщили ряд американских СМИ, в том числе CNN, пишет "Европейская правда".

По словам одного из собеседников, в заявлении Дрисколл объяснил свои опасения относительно ситуации с трансформацией армии и того, как Хегсет "блокирует эти усилия, в частности увольняя ответственных генералов".

В частности, Хегсет уволил начальника штаба Рэнди Джорджа, который тесно сотрудничал с Дрисколлом, и ещё двух генералов. По поводу этих увольнений к Хегсету было много вопросов от членов Конгресса.

Дрисколл – ветеран и давний товарищ вице-президента Джей Ди Венса, и это якобы одна из причин, по которой Хегсет с самого начала с неприязнью относился к нему, подозревая, что Дрисколл может договариваться с Белым домом "за его спиной".

Неизвестно, принял ли президент Дональд Трамп его отставку и когда он официально покинет пост.

Ранее Хегсет опроверг слухи о его возможном участии в президентских выборах в США в 2028 году.

В начале августа Трамп опроверг слухи о конфликте с Хегсетом из-за ситуации с запасами оружия.