В черногорском городе Даниловград 30-летний россиянин Михаил Шабунин убил трех человек на стрельбище, после чего скрылся.

Об этом сообщает Vijesti, передает "Европейская правда".

Об инциденте стало известно в понедельник, 31 августа. Полиция призвала местных жителей оставаться дома, пока продолжается розыск подозреваемого.

Сообщалось, что преступник с помощью огнестрельного оружия убил трех человек, работавших на стрельбище Češka zbrojevka недалеко от Даниловграда.

По данным издания Vijesti, убитые были инструкторами на стрельбище.

Полиция отмечала, что преступник убил трех сотрудников тира, а затем скрылся.

По предварительной информации, злоумышленник брал в аренду оружие на этом стрельбище.

"Учитывая, что вооруженный преступник покинул место происшествия и представляет опасность, мы призываем граждан оставаться в своих домах, пока полиция не задержит разыскиваемого преступника", – предупреждала полиция в понедельник.

Для поиска преступника были задействованы значительные силы полиции – специальные полицейские подразделения. Вокруг непосредственной и более широкой территории в нескольких городах устраивали оцепление.

В ночь на 1 сентября стало известно, что подозреваемого в тройном убийстве россиянина обнаружили в лесу недалеко от микрорайона Топла в городе Герцег-Нови.

В момент задержания он открыл огонь по полицейским, а затем выстрелил себе в голову.

Напомним, 27 августа сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали в Варшаве трёх россиян чеченского происхождения, в квартире которых было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

А 15 июня 2026 года в Польше произошло убийство российского карикатуриста Семена Скрепецкого в центре города Бяла-Подляска. Неизвестный злоумышленник с близкого расстояния произвел несколько выстрелов в Скрепецкого, он скончался на месте.

Недавно в Варшаве нашли мёртвым в квартире российского оппозиционера Сергея Власенко. Экспертиза не выявила травм, которые могли бы свидетельствовать о действиях третьих лиц.