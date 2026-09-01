Reuters: у Трампа планируют выделить $4 млн на поддержку правых СМИ в Европе

Администрация президента Дональда Трампа планирует выделить 4 млн долларов на поддержку правых СМИ в Европе.

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечают источники агентства, это часть пакета финансирования на сумму не менее 25 млн долларов, предназначенного для общественных организаций, отстаивающих консервативные ценности в этом регионе.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Государственного департамента США заявляет, что финансирование предназначено для укрепления трансатлантических связей и содействия свободе слова.

Это происходит на фоне подготовки европейских стран к выборам, которые состоятся в течение ближайших двух лет, а также в то время, когда администрация Трампа открыто поддерживает европейские популистские правые и ультраправые партии.

По словам источников, высказавшихся на условиях анонимности, чтобы обсудить эти планы, 21 августа Государственный департамент сообщил Конгрессу о своём намерении выделить эти средства.

По словам источников, 3 млн долларов было выделено на программу по "документированию и анализу отступления от демократии в Европе в контексте массовой и нелегальной миграции, положения независимых СМИ и законодательных инициатив наднациональных образований".

Еще 1 млн долларов предназначен для создания консорциума независимых журналистов, освещающих такие вопросы, как национальный суверенитет, естественные права и религиозная свобода в Европе, добавили они.

Агентство Reuters не смогло установить, какие именно организации или журналисты, вероятно, получат гранты.

Представитель Госдепартамента заявил, что DRL не финансирует политические партии и что администрация Трампа по-прежнему привержена защите демократии и прав человека во всем мире, в частности в Европе.

По словам трех человек, осведомленных об этих мерах, окончательное утверждение финансирования ожидается до конца сентября.

Напомним, в конце июля Трамп отреагировал на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, использовав эту ситуацию для предупреждения американцев.

СМИ также сообщали, что в администрации Трампа рассматривают возможность отложить или заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне из-за публичной критики со стороны Парижа в адрес действий Вашингтона в ООН.