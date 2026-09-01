Reuters: у Трампа планують виділити $4 млн на підтримку правих ЗМІ в Європі

Адміністрація президента Дональда Трампа планує виділити 4 мільйони доларів на підтримку правих ЗМІ в Європі.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають джерела агентства, це частина пакета фінансування на суму щонайменше 25 млн доларів, призначеного для громадських організацій, які відстоюють консервативні цінності в цьому регіоні.

Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL) Державного департаменту США заявляє, що фінансування призначене для зміцнення трансатлантичних зв’язків та сприяння свободі слова.

Це відбувається на тлі підготовки європейських країн до виборів, які відбудуться протягом найближчих двох років, а також у той час, коли адміністрація Трампа відкрито підтримує європейські популістські праві та ультраправі партії.

За словами джерел, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити ці плани, 21 серпня Державний департамент повідомив Конгрес про свій намір виділити ці кошти.

За словами джерел, 3 млн доларів було виділено на програму з "документування та аналізу відступу від демократії в Європі у контексті масової та нелегальної міграції, стану незалежних ЗМІ та законодавчих ініціатив наднаціональних утворень".

Ще 1 млн доларів призначено для створення консорціуму незалежних журналістів, які висвітлюють такі питання, як національний суверенітет, природні права та релігійна свобода в Європі, – додали вони.

Агентство Reuters не змогло встановити, які саме організації чи журналісти, ймовірно, отримають гранти.

Речник Державного департаменту заявив, що DRL не фінансує політичні партії і що адміністрація Трампа залишається відданою захисту демократії та прав людини у всьому світі, зокрема в Європі.

За словами трьох осіб, обізнаних із цими заходами, остаточне затвердження фінансування очікується до кінця вересня.

Нагадаємо, наприкінці липня Трамп відреагував на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, використавши цю ситуацію для застереження американців.

ЗМІ також повідомляли, що у Трампа розглядають можливість відтермінувати або заблокувати призначення нового посла Франції у Вашингтоні через публічну критику Парижем дій Вашингтона в ООН.