В Латвии объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

В нескольких районах Латвии в ночь на 1 сентября объявили воздушную тревогу из-за беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

В течение ночи 1 сентября в Латвии дважды объявляли воздушную тревогу. Сначала около 2 часов ночи объявили о возможной угрозе над Лудзенским районом, в 2:25 её отменили.

Около 4 утра тревогу объявили для Алуксненского края и подняли в воздух патрульные истребители миссии НАТО.

В 4:20 в Вооруженных силах Латвии сообщили об отмене тревоги и уточнили, что беспилотник, залетевший на территорию страны, полетел дальше на территорию Эстонии.

В Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе сначала для жителей уездов Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, а затем – для ещё шести уездов.

Ранее сообщалось, что страны, омываемые Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу для защиты от беспилотников, которая позволит им быстро реагировать на растущую угрозу гибридных атак.