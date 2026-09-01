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В Латвии объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 08:55 — Мария Емец

В нескольких районах Латвии в ночь на 1 сентября объявили воздушную тревогу из-за беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

В течение ночи 1 сентября в Латвии дважды объявляли воздушную тревогу. Сначала около 2 часов ночи объявили о возможной угрозе над Лудзенским районом, в 2:25 её отменили.

Около 4 утра тревогу объявили для Алуксненского края и подняли в воздух патрульные истребители миссии НАТО.

В 4:20 в Вооруженных силах Латвии сообщили об отмене тревоги и уточнили, что беспилотник, залетевший на территорию страны, полетел дальше на территорию Эстонии.

В Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе сначала для жителей уездов Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, а затем – для ещё шести уездов.

Ранее сообщалось, что страны, омываемые Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу для защиты от беспилотников, которая позволит им быстро реагировать на растущую угрозу гибридных атак.

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Латвия
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