В Румынии у границы с Молдовой нашли дрон
Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 14:15 —
Во вторник в румынском районе Васлуй обнаружили неизвестный беспилотник, в котором находился взрывной механизм.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.
1 сентября в районе населённого пункта Вийшоара, расположенного в 30 километрах от границы с Молдовой, местные жители обнаружили беспилотник.
Периметр был оцеплён. На место находки выехала пиротехническая команда Румынской разведывательной службы (SRI). По предварительной информации спецслужб, на дроне находится взрывчатка.
Пока неизвестны ни происхождение беспилотника, ни обстоятельства, при которых он упал на это поле. Пострадавших и повреждений имущества в результате падения дрона нет.
Прокуратура при Апелляционном суде Яссов будет проводить расследование для установления обстоятельств инцидента и принятия дальнейших правовых мер.
Как сообщалось, в Румынии в ночь с 31 августа на 1 сентября объявляли воздушную тревогу и поднимали авиацию из-за угрозы нарушения воздушного пространства страны во время ударов РФ по югу Одесской области.
Также стало известно, что в ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА атаковали паромный КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.
В ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".