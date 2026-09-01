В Румынии у границы с Молдовой нашли дрон

Во вторник в румынском районе Васлуй обнаружили неизвестный беспилотник, в котором находился взрывной механизм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

1 сентября в районе населённого пункта Вийшоара, расположенного в 30 километрах от границы с Молдовой, местные жители обнаружили беспилотник.

Периметр был оцеплён. На место находки выехала пиротехническая команда Румынской разведывательной службы (SRI). По предварительной информации спецслужб, на дроне находится взрывчатка.

Фото: Antena 3

Пока неизвестны ни происхождение беспилотника, ни обстоятельства, при которых он упал на это поле. Пострадавших и повреждений имущества в результате падения дрона нет.

Прокуратура при Апелляционном суде Яссов будет проводить расследование для установления обстоятельств инцидента и принятия дальнейших правовых мер.

Как сообщалось, в Румынии в ночь с 31 августа на 1 сентября объявляли воздушную тревогу и поднимали авиацию из-за угрозы нарушения воздушного пространства страны во время ударов РФ по югу Одесской области.

Также стало известно, что в ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА атаковали паромный КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

В ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".