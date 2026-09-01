У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли дрон 

У вівторок у румунському повіті Васлуй виявили невідомий безпілотник, який містив вибухову частину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

1 вересня в районі населеного пункту Війшоара, що за 30 кілометрів від кордону з Молдовою, місцеві жителі виявили безпілотник.

Периметр було ізольовано.На місце знахідки вирушила піротехнічна команда Румунської розвідувальної служби (SRI). За попередньою інформацією спецслужб, на дроні є вибухівка.

Фото: Antena 3

Досі невідомо ні походження безпілотника, ні обставини, за яких він впав на це поле. Постраждалих та пошкоджень майна внаслідок падіння дрона немає.

Прокуратура при Апеляційному суді Ясс проводитиме розслідування для встановлення обставин інциденту та подальшої правової реакції.

Як повідомлялося, у Румунії в ніч з 31 серпня на 1 вересня оголошували повітряну тривогу та піднімали авіацію через загрозу порушення повітряного простору країни під час ударів РФ по півдню Одещини.

Також стало відомо, що у ніч на 1 вересня російські ударні БпЛА атакували поромний КПП "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

В ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".