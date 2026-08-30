СМИ: Испания выделит ещё 165 млн евро на преодоление кризиса в Сеуте

Правительство Испании готовит чрезвычайный пакет мер по преодолению кризиса в Сеуте на сумму 165 млн евро.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на собеседников в правительстве, передает "Европейская правда".

По данным правительственных источников, средства будут направлены на поддержку местной экономики и укрепление системы общественных услуг в городе. Из этой суммы 80 млн евро должны поступить в экономику Сеуты в течение следующих четырех месяцев, еще 70 млн предусмотрены на расходы в 2027 году.

Как отмечается, 35 млн евро планируется выделить на прямую помощь малому и среднему бизнесу и самозанятым, а ещё 15 млн – на восстановление торговли и туристического сектора, которые существенно пострадали после массового прибытия мигрантов в конце июля.

Еще 15 млн евро направят на укрепление образования, здравоохранения и системы правосудия.

Как отмечается, чрезвычайный пакет не связан с долгосрочным "Планом Сеуты" на 180 млн евро.

Более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.