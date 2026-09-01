Министры обороны ЕС и Украины обсудили совместные планы, топ-приоритет – ракеты ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара во вторник, 1 сентября, пообщался по видеосвязи с министрами обороны государств Евросоюза, собравшимися на неформальное заседание в Уиклоу (Ирландия).



Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по завершении заседания.



Хмара рассказал министрам обороны ЕС о первоочередных потребностях Украины и ситуации на поле боя.



"Как мы сегодня услышали от министра обороны Украины, противовоздушная оборона остается нашим главным приоритетом", – рассказала Каллас.



Но, по ее словам, "ракет-перехватчиков не хватает везде". "Я благодарю государства-члены за то, что они еще раз пересматривают собственные запасы. В частности, ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых вскоре истекает, следует передавать или продавать Украине", – в очередной раз призвала главный дипломат ЕС. Она добавила, что "государства-члены также рассматривают возможность переприоритизации заказов и обращаются к партнерам".



"Каждый перехватчик, который мы предоставляем Украине – это российская ракета, которая не попадет в украинскую школу, дом или больницу. И каждая поддержка, которую мы оказываем Украине, укрепляет европейскую безопасность", – подчеркнула Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала создание группы высокого уровня, состоящей из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.



Также Каллас призвала передать Украине перехватчики, у которых истекает срок хранения.



Ранее премьер Британии Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры размышляют над проведением очередной встречи "коалиции желающих" в США, на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы поставить вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявлял, что Нидерланды, на вооружении которых есть системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, отдали Украине все, что могли, из своих запасов.