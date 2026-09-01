Міністри оборони ЄС та України обговорили спільні плани, топ-пріоритет – ракети ППО

Міністр оборони України Євгеній Хмара у вівторок, 1 вересня, поспілкувався за відеозвʼязком з міністрами оборони держав Євросоюзу, які зібралися на неформальне засідання у Віклоу (Ірландія).

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції по завершенні засідання.

Хмара розповів міністрам оборони ЄС про першочергові потреби України та ситуацію на полі бою.

"Як ми сьогодні почули від міністра оборони України, протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом", – розповіла Каллас.

Але, за її словами, "ракет-перехоплювачів бракує всюди".

"Я дякую державам-членам за те, що вони ще раз переглядають власні запаси. Зокрема, ракети для Patriot, строк експлуатації яких незабаром спливає, слід передавати або продавати Україні", – вкотре закликала головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що "держави-члени також розглядають можливість перепріоритизації замовлень і звертаються до партнерів".

"Кожен перехоплювач, який ми надаємо Україні – це російська ракета, яка не влучить в українську школу, будинок чи лікарню. І кожна підтримка, яку ми надаємо Україні, зміцнює європейську безпеку", – підкреслила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала створення групи високого рівня, що складатиметься з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Також Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявляв, що Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.