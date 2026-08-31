Трамп пообещал Ирану ответ после удара по базам США в Иордании

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США нанесут ответный удар по Ирану после того, как Тегеран нанес удар по американским базам в Иордании.

Об этом он заявил в комментарии Fox News, пишет "Европейская правда".

Американский президент заявил, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.

"Мы нанесём по ним жёсткий удар. Ответ последует", – заверил Трамп.

В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану, поразив две иранские ракетные установки на острове Ларак. В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

Трамп заявил, что все иранские ракеты были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны, за исключением одной.

Также Трамп опубликовал в своей социальной сети сгенерированное искусственным интеллектом видео с "ударами по острову Харг", который имеет ключевое значение для энергетического экспорта Ирана.

Харг уже не впервые за время кампании Трампа против Ирана становится объектом его угроз. Неофициально сообщалось, что американский президент рассматривал захват острова как один из вариантов расширения войны, однако до сих пор эти идеи и угрозы не получили продолжения.