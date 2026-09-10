Как в ЕС борются с курением и что должна делать Украина

В сфере охраны здоровья населения одним из ключевых показателей для Евросоюза является количество лет, в течение которых человек будет жить здоровой жизнью. По последним расчетам Евростата, продолжительность такой здоровой жизни в ЕС составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин.

Одним из факторов, наиболее сильно сокращающих этот срок, остается употребление табака и никотина. Именно поэтому в этом году Еврокомиссия пересматривает действующую нормативную базу по контролю за ними.

Для Украины как кандидата в члены ЕС такие обновления директив станут частью евроинтеграционных обязательств.

Подробнее об обновлении европейского законодательства в сфере антитабачной политики и о том, что это означает для Украины, читайте в статье консультанта по юридическим вопросам ОО "Жизнь" Юлии Мануйловой Э-сигареты, снюсы и прочее: как ЕС меняет антитабачное законодательство и что это означает для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Ежегодно употребление табака становится причиной смерти около 700 тысяч граждан стран ЕС. Это самая распространённая причина смерти, которую можно предотвратить.

В этом контексте стратегическое направление антитабачной политики ЕС определяют две масштабные инициативы, которые признают табачные и никотиновые изделия системной угрозой общественному здоровью и требуют соответствующих системных мер.

В апреле 2026 года Еврокомиссия обнародовала результаты комплексной оценки действующей нормативной базы в области контроля за табаком и никотином.

Речь идет о трех директивах: о производстве, представлении и продаже табачных и смежных изделий, о рекламе и спонсорстве табачных изделий, а также о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия.

Их внедрение, по оценке Еврокомиссии, дало ощутимые результаты: смертность, связанная с употреблением табака, сократилась на 9%.

Налогообложение, по оценке Еврокомиссии, признано одним из самых эффективных инструментов снижения потребления табака.

В июле 2025 года Еврокомиссия опубликовала предложение о пересмотре Директивы о налогообложении табака 2011/64/ЕС, в котором предлагается установить минимальные акцизные ставки на уровне 215 евро за 1000 сигарет (90 евро в действующей) – и для Украины это непосредственный ориентир для синхронизации собственной акцизной политики.

Еврокомиссия подтверждает, что законодательство ЕС в целом достигло своих целей – и в то же время проводит масштабные консультации с целью введения на уровне ЕС дальнейших мер по защите населения от табака и никотина.

Распространенность употребления электронных сигарет, табачных изделий для нагрева и никотиновых снюсов (мешочков) создает эффект "входных ворот", вовлекая детей и молодежь в устойчивую зависимость еще до знакомства с традиционными табачными изделиями.

Для Украины анонсированный пересмотр законодательства ЕС – это непосредственный ориентир в рамках переговорного процесса о вступлении.

Кабмин утвердил Национальную программу адаптации законодательства к acquis ЕС, в которой контроль над табаком определен как одно из приоритетных направлений госполитики в сфере здравоохранения.

Важным шагом является синхронизация ставок акцизного налога на табачные и никотиновые изделия с изменениями в Директиве 2011/64/ЕС. Ведь согласно действующему Налоговому кодексу Украина достигнет лишь текущего минимума ЕС (90 евро за 1000 сигарет) только в 2028 году.

В то же время ЕС уже рассматривает самый масштабный за 10 лет пересмотр налогового законодательства. Еврокомиссия предлагает повысить ставку акцизного налога на сигареты до 215 евро. А также внедрить автоматическую индексацию с учетом инфляции и ввести новые минимальные акцизы на жидкости для электронных сигарет, ТВЭН и никотиновые снюсы.

Соответственно, украинское правительство и парламент должны немедленно ускорить график повышения ставок, чтобы избежать катастрофического ценового разрыва со странами ЕС.

Это, в частности, создает риск контрабанды из Украины и имиджа страны-контрабандиста в ЕС.

Подробнее – в материале Юлии Мануйловой Э-сигареты, снюсы и прочее: как ЕС меняет антитабачное законодательство и что это означает для Украины.