Реестр ущерба начал принимать заявления о потере работы из-за войны

Граждане, потерявшие оплачиваемую работу в результате российской агрессии, отныне могут подавать заявления в Реестр ущерба для Украины, чтобы получить компенсацию.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Реестре ущерба.

25 августа Реестр объявил об открытии новой категории для подачи заявлений – категории A3.4: потеря оплачиваемой работы.

Категория заявлений А3.4 дает возможность подать заявление о компенсации и защитить свои имущественные права тем людям, которые имели оплачиваемую работу или были самозанятыми в Украине и потеряли ее 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате противоправных действий Российской Федерации.

Заявления в этой категории охватывают два типа пострадавших. Это лица, работавшие по найму: физические лица, имевшие устный или письменный трудовой договор (соглашение), предусматривавший выплату им заработной платы или иного вознаграждения за труд.

Или же это самозанятые лица: физические лица, которые осуществляли независимую профессиональную или индивидуальную хозяйственную деятельность, но не были зарегистрированы в качестве физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в соответствии с законодательством Украины.

Заявления могут подаваться на компенсацию утраченного дохода (например, заработной платы, надбавок, льгот и т. п.), не полученного вследствие фактической потери работы. Такая компенсация должна быть выражена как сумма, не полученная за определенный период (например, за месяц или год).

Для подачи заявления человек должен указать необходимые сведения и предоставить имеющиеся доказательства потери оплачиваемой работы.

В Реестре обращают внимание, что благодаря интеграции с базой данных Пенсионного фонда Украины информация об истории трудоустройства и полученных доходах заявителей будет подтягиваться автоматически, что значительно упростит процесс подачи заявления.

Заявления физических лиц, зарегистрированных в качестве физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые лишились дохода от своего бизнеса в результате агрессии Российской Федерации, должны подаваться в другую категорию – А3.5: потеря дохода от частного предпринимательства.

Заявления, соответствующие установленным требованиям, будут внесены в Реестр и в дальнейшем переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, которая будет определять размер выплаты.

Подать заявление можно на веб-портале "Дія".

С 29 апреля Реестр ущерба от российской агрессии против Украины начал прием заявлений по еще пяти категориям – от юридических лиц и органов власти различного уровня.

Что касается личного ущерба украинцев в результате войны, заявки принимаются по категориям группы А, которые открылись первыми. В феврале Реестр ущерба начал прием заявлений о вынужденном перемещении за пределы Украины вследствие агрессии России, в марте – от ФЛП, потерявших бизнес из-за войны.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.