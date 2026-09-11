Европа в этом году потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ

Несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с Россией, Европа потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ за восемь месяцев 2026 года, превысив общий объем за 2025 год.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Две европейские компании доминируют в сети арктических морских перевозок: шотландская Seapeak и судоходная компания Dynagas, связанная с Грецией. В совокупности суда, связанные с этими двумя европейскими компаниями, обеспечили 72 % всего экспорта сжиженного природного газа с "Ямала". Эти цифры были обнародованы в результате расследования, проведенного Urgewald – неправительственной организацией, которая разоблачает финансовые учреждения и компании, поддерживающие проекты, наносящие ущерб климату.

За первые восемь месяцев 2026 года европейские порты приняли 156 партий СПГ с "Ямала" общим объемом 11,39 млн тонн по сравнению со 142 партиями и 10,34 млн тонн в период с января по август 2025 года – это рост на 10,1 % в годовом исчислении, по данным немецкой НПО Urgewald.

Данные в режиме реального времени от аналитической компании Kpler свидетельствуют, что с 1 января по 5 сентября этого года европейские порты приняли 88,9 % от общего мирового экспорта "Ямала", что превышает показатель 78,2 % в 2025 году.

"Это свидетельствует о том, что покупатели из ЕС максимально увеличивают импорт в преддверии запрета, который вступит в силу в январе 2027 года. Большая часть этих объемов приходится на действующие долгосрочные контракты, поскольку импорт СПГ по краткосрочным контрактам был запрещен в апреле этого года", – сообщил энергетический аналитик Kpler Чарльз Костерруз.

Энергетические аналитики отметили, что ЕС превысил свой предыдущий годовой объем всего за восемь месяцев из-за роста европейских цен на газ и увеличения объемов поставок, поскольку война на Ближнем Востоке нарушила работу ключевого энергетического торгового маршрута через Ормузский пролив.

Напомним, с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако после принятия 21-го пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок газа в третьи страны по старым контрактам. В настоящее время оно действует до 25 июля 2027 года, ограничено объемами поставок 2025 года и квартальной отчетностью от привлеченного европейского оператора.

Подробнее об этом читайте в статье: За деньги и против санкций: как компании из ЕС способствуют экспорту российского газа по всему миру