Почему Азербайджан стал более жестким по отношению к России и может ли Москва ответить

Отношения между Баку и Москвой постепенно ухудшаются. Последним эпизодом стало объявление Азербайджаном в розыск трех российских пропагандистов – Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева. Поводом послужили их эфиры, в которых азербайджанская сторона усмотрела призывы к насильственной смене власти, нарушению территориальной целостности страны и физической расправе над представителями её руководства.

После этого в МИД Азербайджана вызвали российского посла. Москва в ответ дистанцировалась от высказываний фигурантов дела, заявив, что они не отражают официальную позицию России.

Таким образом, частичная нормализация, которой удалось достичь после кризиса, связанного со сбиванием россиянами над Грозным азербайджанского самолета в 2024 году, так и не восстановила политическое доверие между странами.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы, его реальных причинах и вероятных последствиях – в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Россия теряет влияние. Как Баку меняет правила в отношениях с Москвой и почему она не идет на конфликт. Далее – краткое изложение статьи.

Если анализировать официальную и полуофициальную риторику, нынешнее обострение не рассматривается как спор вокруг нескольких пропагандистских эфиров.

Переломным моментом в отношениях стала катастрофа самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года.

Поведение Москвы после катастрофы было воспринято в Азербайджане как свидетельство того, что Россия по-прежнему ожидает особого режима отношений с государствами бывшего СССР. И в этой модели её публичная ответственность недопустима.

События 2025 года усилили это восприятие.

Азербайджанские аналитики связывают эти процессы с постепенным сокращением российского влияния на Южном Кавказе. По их мнению, Москва использует информационное, диаспорное и экономическое давление в ситуации, когда её традиционные политические рычаги ослабли.

За последние пять лет изменилось именно положение России на Южном Кавказе.

До 2020 года Москва оставалась главным внешним посредником в карабахском конфликте. Её военное присутствие в Армении, отношения с Азербайджаном и роль в переговорном процессе давали возможность влиять на обе стороны.

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном ограничивает возможности России и её влияние.

Освобождение Карабаха позволяет Азербайджану позиционировать себя как "среднюю державу" – как силу, способную к самостоятельным действиям в регионе Южного Кавказа.

Военный исход изменил соотношение сил с Арменией. Энергетические связи с Европой остаются важным экономическим ресурсом. Транскаспийские маршруты повысили значение Азербайджана для Центральной Азии, Турции и ЕС. Отношения с Китаем также стали более важными.

Баку пытается поддерживать рабочие отношения с несколькими центрами силы и избегать зависимости от одного из них.

Россия в этой системе остается важной, но уже не занимает исключительного положения.

Азербайджанские обозреватели объясняют жесткую реакцию Баку в истории с российскими пропагандистами необходимостью дать Москве понять, что ее давление не работает. И любое высказывание российских пропагандистов должно получить соответствующую оценку.

Эта стратегия сопряжена с рисками. Россия по-прежнему может создавать проблемы азербайджанскому бизнесу, трудовым мигрантам и диаспорным структурам.

Поэтому полный разрыв не соответствует интересам Баку.

У Москвы также есть основания избегать такого сценария.

Поэтому наиболее вероятным исходом остается длительный период нестабильных, но функциональных отношений.

Подробнее – в материале Сергея Данилова Россия теряет влияние. Как Баку меняет правила в отношениях с Москвой и почему она не идет на конфликт.