Из одного из французских банков похитили около 100 миллионов евро в результате кибератаки
Французская кооперативная банковско-страховая группа Crédit Mutuel Arkéa заявила в среду, что стала жертвой кибератаки, в результате которой было похищено около 100 миллионов евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rapporteur.
Издание отмечает, что во время атаки, которую удалось "локализовать", хакеры получили доступ к счету Arkéa для осуществления переводов на счета других банков.
В Arkéa добавили, что похищенные средства впоследствии были конвертированы в криптовалюты на специализированных платформах, но отметили, что часть средств была заблокирована и принимаются другие меры для их возврата.
Финучреждение исключает человеческую ошибку как причину переводов. Там считают, что это "была сложная атака, осуществленная извне".
Как указано в заявлении, расследование касается "атаки на автоматизированную систему обработки данных, осуществленной организованной группой".
Прокуратура Парижа сообщила, что начала официальное расследование.
Банк не подтвердил цифру убытков в размере примерно 118 млн евро, о которой сообщила газета Le Télégramme, но подтвердил масштаб убытков.
"Сумма средств, на которую повлияла атака, которая все еще оценивается, не была… такой, чтобы подорвать финансовое здоровье и стабильность группы", – добавили в Arkéa.
В первом полугодии банк получил чистую прибыль в размере 230 млн евро.
Напомним, шведская телерадиокомпания SVT сообщила, что за кибератаками на европейские супермаркеты, вероятно, стоят пророссийские хакеры.
Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.
Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.
В конце октября хакеры похитили данные около 750 тысяч жителей Молдовы.