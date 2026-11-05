Из одного из французских банков похитили около 100 миллионов евро в результате кибератаки

Французская кооперативная банковско-страховая группа Crédit Mutuel Arkéa заявила в среду, что стала жертвой кибератаки, в результате которой было похищено около 100 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rapporteur.

Издание отмечает, что во время атаки, которую удалось "локализовать", хакеры получили доступ к счету Arkéa для осуществления переводов на счета других банков.

В Arkéa добавили, что похищенные средства впоследствии были конвертированы в криптовалюты на специализированных платформах, но отметили, что часть средств была заблокирована и принимаются другие меры для их возврата.

Финучреждение исключает человеческую ошибку как причину переводов. Там считают, что это "была сложная атака, осуществленная извне".

Как указано в заявлении, расследование касается "атаки на автоматизированную систему обработки данных, осуществленной организованной группой".

Прокуратура Парижа сообщила, что начала официальное расследование.

Банк не подтвердил цифру убытков в размере примерно 118 млн евро, о которой сообщила газета Le Télégramme, но подтвердил масштаб убытков.

"Сумма средств, на которую повлияла атака, которая все еще оценивается, не была… такой, чтобы подорвать финансовое здоровье и стабильность группы", – добавили в Arkéa.

В первом полугодии банк получил чистую прибыль в размере 230 млн евро.

Напомним, шведская телерадиокомпания SVT сообщила, что за кибератаками на европейские супермаркеты, вероятно, стоят пророссийские хакеры.

Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

В конце октября хакеры похитили данные около 750 тысяч жителей Молдовы.