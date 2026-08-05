В партии Мерца хотят применить статью 4 НАТО в связи с инцидентом с дроном в Лейпциге

В Германии Родерих Кизеветтер, эксперт по внешней политике из Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, хочет задействовать 4-ю "консультационную" статью договора о НАТО из-за появления дрона возле украинского самолета в Лейпциге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Кизеветтер, в частности, призывает правительство Германии провести консультации со своими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

"Германия должна, по крайней мере, инициировать консультации по статье 4 в рамках НАТО", – заявил Кизеветтер.

Он пояснил, что рост числа гибридных атак и "испытаний со стороны России" приводит к "усилению безразличия и, как следствие, подрыву нашей безопасности".

Статья 4 Договора о НАТО позволяет любому государству-члену требовать проведения консультаций со своими союзниками, если оно видит угрозу своей территориальной целостности. Это считается предварительным шагом к применению статьи 5.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.

Немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.