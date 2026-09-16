Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение о том, каких исторических деятелей почитать в качестве национальных героев, – дело Украины, но следует "проявить осторожность, или потом не удивляться последствиям".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о проблеме регулярных нападений на украинцев в Польше, Сикорский сказал, что шагом к смягчению напряженности может стать "большая осторожность" Украины в том, каких деятелей почитать как национальных героев.

"Конечно, каждая страна сама решает, кто является её героями. Но "скажите мне, кто ваши герои, и я скажу вам, кто вы". У вас в Украине немало настоящих героев, например, герои вашего сопротивления российской агрессии. Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры", – сказал он.

На ремарку "ЕвроПравды" о том, что Украина не выдвигала претензий к Польше из-за почитания Пилсудского, Дмовского, Армии Крайовой и т. д., Сикорский отметил, что в Польше, конечно, есть спорные герои – как и во многих странах мира.

"Недавно мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это спорная фигура как в Польше, так и в Украине. Да, у каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать также и другие", – сказал он.

Министра спросили, не имеет ли он в виду, что Киеву следует пересмотреть решение парламента о Пантеоне героев.

"Я говорю о том, что у большинства стран есть такой институт, но следует быть осторожными с тем, кого туда включать. Потому что это вызовет реакцию за границей. И если вы включите туда людей, которые запятнали свою репутацию военными преступлениями, – то потом не удивляйтесь", – сказал Сикорский.

Глава МИД Польши отметил, что "политикам обеих стран следует действовать более ответственно и не использовать проблемы прошлого для разжигания ненависти сегодня".

Он отметил, что в настоящее время между Украиной и Польшей продолжается конструктивное сотрудничество по поиску и перезахоронению жертв Волынской трагедии, и это – именно то, что нужно для урегулирования исторических споров, от которых выигрывает только Россия.

"У соседей всегда есть тяжелые страницы в истории. Вопрос в том, как с ними поступать. Я считаю, что роль политиков заключается в том, чтобы не допустить повторения тех трагических событий… Примирение обычно нужно бывшим врагам. Но если Германия и Франция смогли начать европейскую интеграцию через пять лет после Второй мировой войны, во время которой они убивали друг друга, – то и мы сейчас сможем", – добавил он.

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