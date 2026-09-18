Как Венгрия игнорирует и "наказывает" Украину и что может сделать Киев для изменения ситуации

18 сентября в Украине, в Ивано-Франковской области, состоялся первый саммит "Карпатской инициативы". Сюда приехали лидеры или высокопоставленные чиновники почти всех государств, на территории которых расположены Карпаты – Польши, Словакии, Румынии, Сербии, Чехии и Австрии.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: в этой картине отсутствует Венгрия. От нее в Прикарпатье отправился… заместитель посла в Киеве.

Последние события стали печальным отражением новой политики Венгрии в отношении Украины, в центре которой – демонстративное пренебрежение к Киеву.

Примечательно, что Украина – несмотря на все проявления пренебрежения со стороны Венгрии – продолжает искать точки соприкосновения и пытается наладить добрососедские отношения.

О непубличных деталях происходящего процесса – в интересной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Венгерское наказание" для Украины. Как Мадьяр пытается унизить Киев и что с этим стоит делать. Далее – краткое изложение статьи.

Две недели назад у экспертов, политиков и дипломатов, занимающихся украинско-венгерскими отношениями, появился отличный повод для оптимизма. Верховная Рада сделала действительно заметный шаг навстречу Венгрии.

Украина стала первым государством в мире, которое на национальном уровне признало и осудило системные репрессии против венгров во времена СССР.

Время принятия постановления было неслучайным: как сообщала "ЕП", спикер Руслан Стефанчук как раз собирался с визитом в Будапешт.

Но спикер венгерского парламента Агнеш Форштоффер просто отказалась встречаться с украинским коллегой. Как и любой другой венгерский чиновник.

Через несколько дней Стефанчук снова транзитом оказался в Будапеште, когда возвращался домой с встречи G7 – и снова без каких-либо встреч.

Хотя, в аппарате украинского спикера подготовили комментарий "в позитивном ключе" и подчеркнули, что продолжают пытаться договориться о встрече.

Но дальнейшие события поражают еще больше.

Венгерские источники объясняют, что причина – не в их отношении к Украине, а в том, что в Будапеште, мол, приняли принципиальное решение: сначала должна состояться встреча лидеров, то есть Зеленского и Мадьяра, а уже потом – всё остальное. И кроме того – что спикер не слишком активна во внешней политике.

Эти объяснения противоречат классическим подходам к дипломатии, когда встрече лидеров предшествуют встречи более низкого ранга.

Впрочем, развитие событий позволяет исключить предположение о неопытности венгерского премьера. Новое венгерское руководство сознательно стремится к обострению отношений с Украиной.

Венгрия стала единственным государством, не представленным на саммите "Карпатской инициативы".

А самой большой проблемой в вопросе венгерской блокады Украины в ЕС остается то, что Будапешт категорически избегает какой-либо конкретики относительно своих требований к Киеву.

Блокада просто существует. И нет понимания, как ее завершить.

Говорят лишь о том, что Украина должна "продемонстрировать прогресс" в выполнении договоренностей о правах меньшинств. Хотя сейчас мы действуем в соответствии с согласованным с венграми графиком рассмотрения поправок к законам.

Так что Украина выполняет свои обязательства, а Венгрия, которая ещё в июне обещала разблокировать все кластеры, нарушает своё обещание.

К сожалению, смена власти в Венгрии не принесла практических изменений в той мере, на которую рассчитывали. Но пока не все инструменты влияния использованы.

Наиболее реальным является воздействие на Венгрию с помощью западных партнеров.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Венгерское наказание" для Украины. Как Мадьяр пытается унизить Киев и что с этим стоит делать.