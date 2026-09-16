США готовят новое снятие санкций с Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных

США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром", а режим Александра Лукашенко в свою очередь освободит 25 политзаключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил специальный посланник президента США по делам Беларуси Джон Коул, которого цитирует БЕЛТА.

Как отметил представитель Дональда Трампа, об этом была достигнута договоренность по итогам переговоров в Минске с представителями белорусского режима.

"В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединённые Штаты в свою очередь отменят санкции в отношении двух белорусских компаний – "Лакокраска" и "Беллесбумпром", – сказал он.

Спецпосланник президента США по делам Беларуси прибыл в Минск во вторник.

В Минске Коул провёл переговоры с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно официальному сообщению белорусской стороны, в переговорах также принимали участие премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

В июне Вашингтон сообщил демократическим силам Беларуси в изгнании о задержках с освобождением большего числа политзаключенных.