Журналисты трех СМИ подают в суд на Трампа из-за запрета доступа в Белый дом

Три СМИ, журналистам которых на прошлой неделе запретили вход в Белый дом, подают иск против президента Дональда Трампа и трёх его ведущих советников.

Об этом пишет Politico, передаёт "Европейская правда".

В понедельник, 21 сентября, Politico, CNN и MS NOW заявили, что подают федеральный иск с целью немедленного восстановления доступа для своих репортеров, которым в субботу, 19 сентября, было отказано во входе в комплекс Белого дома.

"Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаем иск, чтобы защитить наши права, гарантированные Первой поправкой к конституции, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать или публиковать пресса", – заявили они.

Организации подчеркнули, что "без предупреждения и соблюдения надлежащей процедуры Белый дом аннулировал аккредитации журналистов, поскольку не согласился с материалами".

"Если оставить это без соответствующей реакции, это будет угрожать свободе прессы и праву общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства правительства", – добавили они.

Теперь организации обращаются к судье Окружного суда США в Вашингтоне с просьбой как можно скорее признать запрет Трампа неконституционным и не допустить, чтобы его помощники его выполняли.

Представители Белого дома и Министерства юстиции пока не комментировали это.

Напомним, серия все более жестких правил Пентагона для прессы в конечном итоге привела к тому, что в октябре прошлого года журналисты из десятков СМИ отказались от своих аккредитаций в ведомстве. На их место министерство предложило аккредитации новой группе преимущественно правых СМИ.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; в 2025 году суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.