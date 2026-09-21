В Молдове с начала года зафиксировали почти 40 нарушений воздушного пространства дронами

В Молдове с начала 2026 года зафиксировали почти четыре десятка случаев несанкционированных полётов дронов над воздушным пространством страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 21 сентября Центром стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации (Stratcom), передает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По данным Stratcom, с начала года было зафиксировано 39 случаев нарушения дронами воздушного пространства страны.

Как отмечается, в 2022 году было зафиксировано четыре случая незаконных пролетов в воздушном пространстве страны, в 2023 году – шесть, в 2024 году – 10, а в 2025 году – 17.

Агентство подчеркнуло, что за этими случаями следуют пропагандистские кампании, цель которых – отвлечь внимание от источника агрессии.

"Эти скоординированные волны пропаганды направлены на то, чтобы запугать население, усилить недовольство действиями или бездействием властей, подорвать усилия по укреплению оборонного потенциала, ослабить поддержку Украины, вселить страх и склонить общественное мнение к отказу от европейского пути с целью "восстановления" ложного чувства безопасности", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что только в ночь на 21 сентября Министерство обороны Молдовы сообщило о фиксации нарушения воздушного пространства страны неизвестным объектом. В эту же ночь Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы.

А 18 сентября вблизи Кишинева полиция обнаружила обломки дрона.