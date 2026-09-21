Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

В Министерстве обороны Румынии заявили, что система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель вблизи границы со страной.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

В понедельник, 21 сентября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала воздушную цель, пролетевшую в 12 километрах к северу от Килии, вблизи границы.

Национальный военный командный центр сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения в северной части уезда Тулча.

После этого два истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Позже воздушную тревогу отменили, а вторжения в национальное воздушное пространство не зафиксировали.

Накануне водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии провели операцию по обезвреживанию обломков беспилотного летательного аппарата в районе Гриндул-Читук в уезде Констанца.

12 сентября сообщалось, что в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре в Сучавском уезде Румынии был найден разбитый дрон.

А до этого на пляже в Румынии также нашли обломки беспилотника.