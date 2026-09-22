Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за шаров с контрабандой из Беларуси

Поздно вечером в понедельник работа Вильнюсского аэропорта была временно ограничена из-за пролета белорусских метеошаров с контрабандой.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные "Литовских аэропортов" (LTOU), информирует "Европейская правда".

Ограничения коснулись около десятка рейсов. Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в Вильнюсе, были перенаправлены в Каунас или Ригу, часть рейсов отменена. Также задерживались вылеты из Вильнюса.

"Ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом действовали с 23:25 до 2:45 из-за гибридной атаки, которую Беларусь осуществляла против Литвы, гражданской авиации и общества. В опасных для авиации районах были зафиксированы навигационные отметки, характерные для воздушных шаров", – отмечали в LTOU.

Введенные ограничения были отменены в 2:40 ночи. Сначала воздушное пространство планировалось закрыть до 00:30.

Работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за контрабандных воздушных шаров впервые за несколько месяцев. Предыдущий подобный инцидент был зафиксирован в июне.

Напомним, утром 15 сентября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неизвестного объекта.

Также стоит отметить, что вечером 18 сентября аэропорт Люксембурга приостановил работу в связи с обнаружением "неавторизованных беспилотных летательных аппаратов".