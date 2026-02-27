Премьер-министр Албании уволил заместительницу, обвиненную в тендерных махинациях

В четверг вечером премьер-министр Албании Эди Рама уволил свою заместительницу Белинду Баллуку, которой предъявлено обвинение в манипулировании государственными тендерами.

Об этом сообщило издание Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Увольнение произошло через три месяца после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) выдвинула чиновнице обвинения во вмешательстве в государственные тендеры в нескольких случаях строительства дорог. Баллуку отрицает обвинения.

В длинной речи на встрече с парламентской группой социалистов и министрами поздно в четверг Рама обвинил прокуроров SPAK в злоупотреблении повестками и арестами, а суды – во вмешательстве в независимость исполнительной власти.

В то же время SPAK обратилась в парламент с просьбой лишить Баллуку иммунитета, чтобы подготовить почву для ее ареста.

Рама открыто критиковал судебные органы за дело Баллуку, утверждая, что их деятельность несправедливо вмешивается в работу правительства.

Через десять дней после того, как Конституционный суд принял решение об отстранении Баллуку, его Социалистическая партия предложила изменения в законодательство, которые освобождали бы высокопоставленных чиновников от таких мер.

В случае одобрения эти изменения запретят Конституционному суду отстранять от должности президента, премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, омбудсмена, председателя Высшей государственной аудиторской службы и членов самого Конституционного суда.

Сейчас таким иммунитетом пользуются только избранные должностные лица, такие как депутаты, мэры и члены муниципальных советов.

Голосование в парламенте о лишении Баллуку иммунитета ожидается 6 марта.

В связи с подозрениями Баллуку в столице Албании Тиране происходили антиправительственные протесты.