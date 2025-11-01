Вице-премьера Албании обвинили в махинациях с государственными закупками

Вице-премьер-министру и министру инфраструктуры Албании Белинде Баллуку в пятницу предъявили обвинение в нарушении правил проведения государственных тендеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Баллуку в пятницу прибыла в Специальную прокуратуру Албании по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) для ознакомления с обвинениями.

После визита в SPAK вице-премьер Албании в кратком заявлении для СМИ сказала, что "верит в справедливость". Она добавила, что находится под следствием по делу о закупках для строительства дороги в 2020 году.

Баллуку стала самым высокопоставленным чиновником Албании, против которого сейчас ведется расследование по обвинению в "нарушении равенства участников тендеров или государственных аукционов".

Она является одной из важнейших фигур во власти Социалистической партии Албании во главе с Эди Рамой. Сам он ранее отмежевался от расследования против Баллуку, призвав дождаться результатов следствия.

Ранее в Албании начали несколько громких антикоррупционных расследований против бывших представителей власти, в частности экс-президента и бывшего премьер-министра Сали Бериши.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивает протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.