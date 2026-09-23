Почему ратификация Конвенции о защите адвокатов может помешать евроинтеграции Украины

Юридическое сообщество Украины ожидает ратификации Конвенции о защите профессии адвоката, известной также как Люксембургская конвенция.

Это относительно новый документ. Совет Европы принял конвенцию 13 мая 2025 года, Украина подписала ее 9 марта 2026 года.

О том, почему ратификация Люксембургской конвенции может внести неоднозначность и какие риски она несет для Украины, читайте в колонке эксперта Центра политико-правовых реформ Александра Банчука Защита адвокатов как потенциальный риск: почему Люксембургская конвенция может навредить движению в ЕС. Далее – краткое изложение.

Люксембургская конвенция на самом деле является довольно уникальным международным договором, отмечает автор колонки и объясняет, почему.

Во-первых, она предусматривает действенный механизм мониторинга выполнения конвенционных требований государствами-участниками путем создания Группы экспертов по защите профессии адвоката (GRAVO).

Во-вторых, государства-участники практически лишены возможности делать оговорки относительно действия определенных обязательств по конвенции. Этим разработчики документа наглядно демонстрируют заинтересованным в присоединении странам принцип "или всё, или ничего".

По словам Александра Банчука, не может быть никаких исключений, ограничений или иных правил для государств-участников в вопросах необходимости создания и функционирования профессиональных ассоциаций адвокатов, права лиц на занятие адвокатской деятельностью, профессиональных прав, принципов дисциплинарной ответственности, права лиц на доступ к адвокату и других.

"Для реализации определенных положений конвенции необходимо будет существенно усовершенствовать национальное законодательство", – предупреждает эксперт Центра политико-правовых реформ.

Он подчеркивает, что существенного реформирования на пути присоединения Украины к ЕС, среди прочего, требует деятельность Национальной ассоциации адвокатов. И 23-я переговорная глава содержит соответствующий промежуточный критерий (benchmark).

В то же время Банчук считает, что Люксембургская конвенция может создать противоречия. В частности, с Европейским судом по правам человека.

Группа экспертов по защите профессии адвоката (GRAVO) проверяет соблюдение государством требований Люксембургской конвенции – в целях защиты интересов адвокатов и правозащитников. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проверяет соблюдение государством требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод – в целях защиты прав и свобод людей.

Таким образом, эти две организации осуществляют деятельность в рамках разных конвенций.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с отсутствием адвоката во время проведения следственных действий органами расследования. Группа GRAVO может признать нарушение в рамках дела, а ЕСПЧ – нет.

"При этом только решения Европейского суда по правам человека являются юридически обязательными для исполнения Украиной", – подчеркивает автор колонки.

По его мнению, могут стать не единичными случаи, когда по одному и тому же факту вероятного нарушения Группа GRAVO будет инициировать проведение срочных процедур, а ЕСПЧ – откажет в применении временных мер и т. п.

Ратификация Конвенции о защите профессии адвоката, предупреждает Банчук, будет означать необходимость изменения фундаментального правила ознакомления с материалами уголовного производства.

По его словам, участники делегации Группы GRAVO (национальные эксперты, специалисты, переводчики) должны иметь доступ к соответствующим материалам, а также пользоваться привилегиями и иммунитетами, в том числе свободой передвижения. В условиях военного положения невозможно обеспечить эту гарантию участникам Группы, которые являются военнообязанными гражданами Украины в возрасте от 25 до 60 лет.

Также Киев, по мнению автора колонки, должен сразу же предусмотреть и первые последствия ратификации Люксембургской конвенции. В случае ратификации конвенции существует большая вероятность появления десятков и сотен информационных сообщений о возможном нарушении Украиной требований этого международного договора.

"Чтобы не случилось так, что после ратификации конвенции пойдет поток негатива, и это станет еще одним серьезным препятствием на пути Украины в ЕС", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Александра Банчука Защита адвокатов как потенциальный риск: почему Люксембургская конвенция может навредить движению в ЕС.