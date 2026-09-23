Кандидат в президенты Франции связал усиление российской угрозы с ударами Украины вглубь РФ

Кандидат в президенты Франции от ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон высказал предположение, что усиление российской угрозы в Европе может быть связано с ударами Украины на большой дальности по территории РФ.

Слова политика цитирует Le Monde, передает "Европейская правда".

Лидер ультралевых высказал мнение, что следует "возможно, задаться вопросом", не связано ли усиление российской угрозы в Европе с ударами на большие расстояния, которые наносит Украина по территории России.

"Никто, кажется, не задумывается о том, почему сегодня угроза со стороны России выглядит более серьезной, чем была некоторое время назад. Почему? Возможно, стоит спросить себя, не связано ли это с обстрелами вглубь территории РФ, которые осуществляет Украина – позиция, которой до сих пор не придерживались французы", – сказал Меланшон журналистам.

Он заявил, что "не пытается" оправдать Россию.

"Это не для того, чтобы оправдывать Россию, ведь как только мы произносим слова здравого смысла и рассудительности, нас сразу обвиняют в том, что мы предаем борьбу. Но всё же, кто может представить, чтобы страна позволила атаковать собственную столицу и не реагировала на такую ситуацию? Такого не бывает. Даже если Россия является агрессором против Украины", – добавил политик.

Лидер "Непокоренной Франции" подчеркнул, что единственным выходом из войны является дипломатическое урегулирование.

"Мы считаем, что риск растет, но другого выхода, кроме дипломатии и диалога, все еще нет", – добавил он.

Это заявление Меланшона прозвучало через несколько дней после того, как французский президент Эмманюэль Макрон собрал в Елисейском дворце кандидатов в президенты и лидеров партий, чтобы проинформировать их о состоянии российской угрозы во Франции и Европе.

После встречи с лидерами политических партий 18 сентября президент Эмманюэль Макрон отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критической инфраструктуры от неё.

Впоследствии СМИ сообщили, что Франция готовится к гибридным атакам России, направленным на её инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.

В заявлении, опубликованном 19 сентября, два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" – Марин Ле Пен, которая является главным кандидатом на пост президента, и Жордан Барделла заняли твёрдую позицию в отношении Москвы.