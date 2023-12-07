Греция и Турция подписали декларацию о нормализации отношений

Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря подписали в Афинах декларацию о дружбе и добрососедстве – как новый шаг в нормализации отношений.

Как сообщает "Европейская правда", текст документа опубликовало греческое издание Kathimerini.

Греция и Турция признают, что углубление сотрудничества между странами будет способствовать процветанию в регионе в пользу и греческого, и турецкого общества, и декларируют намерения усиливать двустороннее сотрудничество и активизировать взаимные визиты.

Обе стороны обещают воздерживаться от заявлений и шагов, которые могут навредить миру и стабильности в регионе, и что в случае споров будут пытаться решать их через прямые консультации или другим способом по взаимному решению, как предусмотрено Уставом ООН.

"Афинская декларация" не имеет статуса юридически обязывающего соглашения.

Визит Эрдогана в Афины для подписания документа стал первым его приездом в Грецию за шесть лет.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.