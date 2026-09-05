Греция выразила протест Турции в связи с созданием морских парков

Греция выразила протест Турции в связи с созданием ею национальных морских парков в Средиземном и Эгейском морях, которые, по утверждению Афин, распространяются на районы за пределами турецкой юрисдикции и в пределах греческого континентального шельфа.

Об этом сообщила газета Kathimerini, передает "Европейская правда".

Демарш Греции был обнародован в ответ как на публичные заявления Турции относительно "особых рамок пространственного планирования", так и на президентские указы Реджепа Тайипа Эрдогана от 15 августа, которыми было объявлено о создании двух морских парков.

Как отмечается, Афины отвергают претензии Анкары по этому вопросу как "произвольные и лишенные правовых оснований". Греческие дипломатические источники добавили, что суверенитет в Эгейском море "четко и окончательно определен соответствующими текстами международных договоров".

Источники также отметили, что Греция считает объявление Турцией национальных морских парков недействительным в той мере, в какой они охватывают районы, находящиеся за пределами турецкой юрисдикции и в пределах греческого континентального шельфа.

Афины также дали понять Анкаре, что намерены и в дальнейшем поднимать этот вопрос перед своими европейскими и международными партнерами.

Этот демарш стал ответом на указы, подписанные турецким президентом 15 августа, которые предусматривают создание Морского национального парка Фетхие-Каш в восточном Средиземноморье и Северо-Эгейского морского национального парка.

Парк Фетхие-Каш занимает площадь 21 706 квадратных километров в прибрежных водах провинций Мугла и Анталия и простирается до вод вокруг греческого острова Кастеллоризо.

Северо-Эгейский парк охватывает более 1 742 квадратных километров в водах у турецких провинций Чанаккале и Текирдаг и простирается до вод между греческими островами Самофракия и Лемнос.

Греция и Турция не достигли согласия относительно границ своих континентальных шельфов и исключительных экономических зон на значительной части Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, несмотря на декларацию о нормализации отношений от декабря 2023 года.

В марте этого года Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

В мае сообщалось, что турецкие истребители после перерыва возобновили нарушения воздушного пространства Греции, в частности над Эгейским морем.