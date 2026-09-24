В ЕС пытаются отговорить США от планов ввести запрет на экспорт дизельного топлива

Представители ЕС предупредили, что план США по возможному запрету на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно сказаться на обеих сторонах.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл, которого цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность в связи с планом США запретить экспорт дизельного топлива, в частности в ЕС, на 90 дней, о чем стало известно Politico накануне.

"Европейский Союз с беспокойством воспринимает сообщения о том, что США планируют запретить экспорт дизельного топлива, в частности в Европейский Союз. Любые перебои могут негативно сказаться на обеих сторонах", – заявил пресс-секретарь Европейской комиссии.

Гилл отметил, что Брюссель ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа об отмене этих планов.

ЕС ожидает, что "близкие партнеры будут консультироваться друг с другом перед принятием мер, влияющих на общие рынки", добавил пресс-секретарь.

Импорт дизельного топлива из США в ЕС за последние месяцы вырос, чтобы компенсировать потери импорта из-за конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время блок импортирует более половины своего дизельного топлива из Соединенных Штатов.

По данным ClearView Energy, США в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива и в этом году устанавливают новые рекорды. Исключение этих объемов из мировых рынков будет иметь далекоидущие последствия для европейской и мировой экономики.

Запланированный запрет, о котором сообщили СМИ, продлится 90 дней на фоне растущей обеспокоенности внутри страны по поводу повышения цен на топливо. Однако этот шаг вызвал громкое сопротивление со стороны нефтяного сектора США, который предупредил, что запрет существенно сократит мировые поставки. Министр энергетики администрации Крис Райт также выступает против этой меры.

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп уже призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки вызывают его дефицит.

В начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что обсудит с ним удары по российским НПЗ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.