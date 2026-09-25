Папа Римский раскритиковал принятый во Франции закон об ассистированном самоубийстве

В начале своего визита во Францию Папа Римский Лев XIV подверг критике новый закон об эвтаназии, принятый Национальным собранием.

Заявление понтифика приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления в Елисейском дворце в присутствии президента Эмманюэля Макрона Папа Лев призвал к "новому братству".

Выступая на французском языке, он отметил, что это предполагает "умение принимать жизнь безоговорочно" и "с уважением сопровождать каждый этап жизни".

Понтифик высоко оценил Францию как страну прав человека и отметил её усилия по укреплению мира.

В своей речи Лев также упомянул тот факт, что право на аборт было закреплено во французской конституции. Он сказал, что "новое братство" означает действовать "с мужеством и состраданием по отношению к тем, кто не имеет голоса или не чувствует достаточной поддержки".

"Поэтому я решительно подчеркиваю, что защита права на жизнь составляет незаменимую основу для всех других прав человека", – сказал Папа.

С августа Франция разрешила эвтаназию для тяжелобольных в соответствии с четко определенными правилами. Парламент принял закон, предоставляющий неизлечимо больным пациентам, испытывающим невыносимую боль, возможность воспользоваться эвтаназией.

Франция также является первой страной в мире, которая закрепила право на аборт в своей конституции.

Католическая церковь решительно выступает как против эвтаназии, так и против абортов, утверждая, что любая жизнь священна.

В своем выступлении Лев XIV предостерег от ложной веры в прогресс.

"Сегодня существует искушение обращаться к науке в поисках решений и утешения от всех наших страданий. При этом часто возникает опасность стать жертвой иллюзии", – сказал он.

Он выразил обеспокоенность тем, "как общества в настоящее время дрейфуют в неправильном направлении и рискуют превратить науку и технологии в коммерческие предприятия, ориентированные на прибыль, которые продвигают генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю органами или предложение о запланированной смерти".

После встречи в Елисейском дворце у Папы запланировано посещение штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже.

Вечером Лев XIV должен отслужить мессу на стадионе "Стад де Франс", на которую, как ожидается, соберётся около 80 тысяч человек.

В субботу на мессе на площади Конкордия, расположенной ниже Елисейских полей, ожидается несколько сотен тысяч человек.

Среди последующих пунктов визита – место паломничества Лурд на юго-западе Франции и город Мец, расположенный недалеко от границы с Германией, где он планирует выступить с речью.

Сообщалось, что Папа Римский посещает Францию с официальным визитом впервые за 18 лет.